Почему бабушка все же купила внуку пряник? ( Рассказ: "Конь с розовой гривой")
Литература
Почему бабушка все же купила внуку пряник? ( Рассказ: "Конь с розовой гривой")
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабушка купила пряник потомучто любит его
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