Почему брак Василия 1 с литовской Софьей Витовтовной был важен для московского кн??зя

Гость: Гость:

Отношения между Московским княжеством и Великим княжеством Литовским были ранее очень непростыми: Ольгерд Гедиминович, современник Дмитрия Донского трижды пытался захватить Москву (1368, 1370, 1372 г.) но не смог (Москву защитил белокаменный кремль). Поэтому для улучшения отношений между государствами Василий I и женился на Софье Витовтовне. Тогда династические браки часто использовались для укрепления отношений между государствами.