Почему брак Василия 1 с литовской Софьей Витовтовной был важен для московского кн??зя

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Почему брак Василия 1 с литовской Софьей Витовтовной был важен для московского кн??зя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отношения между Московским княжеством и Великим княжеством Литовским были ранее очень непростыми: Ольгерд Гедиминович, современник Дмитрия Донского трижды пытался захватить Москву (1368, 1370, 1372 г.) но не смог (Москву защитил белокаменный кремль). Поэтому для улучшения отношений между государствами Василий I и женился на Софье Витовтовне. Тогда династические браки часто использовались для укрепления отношений между государствами.  
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