Почему Будда Тайна сбежала из дворца?

Гость: Гость:

Принц Сиддхарта Готама был воспитан в роскоши и огражден от мира боли и страданий. Когда, согласно одной легенде, он столкнулся с больным, стариком и трупом, то , потрясенный этим, сбежал из дворца и начал практиковать очень строгую форму Индуизма. Особенно много внимания уделялось длительным медитациям, чтобы освободить душу от цикла перерождений. Однажды, размышляя под фиговым деревом в Северной Индии, он был поражен мыслью, что люди страдают, потому что они всегда чего-то желают. И принц понял, чтобы освободиться от боли нужно ничего не желать . Для достижения этой цели Будда предложил восьмикратный путь: понимание проблемы; отдели себя от материального имущества, желаний, семьи и друзей; воздерживайся от лжи и клеветы; не убивай, не укради, веди целомудренный образ жизни; борись для того, чтобы преуспеть на этом пути; обдумывай свое поведения; и мысли правильно. После его смерти возникло популярное учение Буддизма под названием Махаяна, где Будда считался старшим из богов. Сегодня насчитывается приблизительно 311 миллионов буддистов во всем мире, и Буддизм - четвертая по величине мировая религия