Почему для человечества важна охрана окружающей среды

Окружающий мир
Почему для человечества важна охрана окружающей среды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если спросить это самих людей, то у них будут затруднения с ответом.  Ведь уже почти половина людей всего мира забыла о окружающей  среде.Постоянное движение транспорта, выхлопные газы. И только единицы создают фонды поддержки окр.среды. Ребят, если мы и правда все забудет о природе, то наш род человечества так и закончится не раскрывшись.   Этот кислород, даже эти полезные ископаемые, приятные для глаз- красивые полевые цветы. И даже лекарства из ромашки, календулы- это то,что нас спасает. А наши всеми любимые животные? Что бы мы делали без волков  и лис, которые следят за зайцами, контролируя их численность. А санитары природы? 
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