Почему для того чтобы иметь хорошую осанку важно занимать физическим упражнениям и спортом
Физика
Почему для того чтобы иметь хорошую осанку важно занимать физическим упражнениям и спортом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что физические упражнения и спорт поддерживают хорошую осанку
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