Почему евгений миронов известный

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Почему евгений миронов известный
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Известный российский актер Евгений Миронов сегодня популярен и востребован. За его творчеством и развитием его таланта следят миллионы поклонников. Биография актера Миронова Женя Миронов появился на свет в конце ноября 1966 года в городе Саратове. Его отец, Виталий Сергеевич, почти всю жизнь работал водителем, а у мамы, Тамары Петровны, определенной профессии не было - она работала продавцом, изготавливала елочные украшения на фабрике. О профессии актера Евгений мечтал с самого раннего детства - он занимался в драмкружке, отлично танцевал в школьном ансамбле, успешно окончил музыкальную школу (класс аккордеона). С младшей сестренкой Оксаной будущий актер Миронов ставил детские спектакли для соседских ребят
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