Вагон в течение 1,5 мин катит под уклон с ускорением 10м/с . Какой путь он пройдёт за это время ? Начальная скорость вагона равна нулю
Физика
Вагон в течение 1,5 мин катит под уклон с ускорением 10м/с . Какой путь он пройдёт за это время ? Начальная скорость вагона равна нулю
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