Начерти прямоугольник со сторонами 5см и 3 см сантиметре сантиметров Найдите площ??дь этого прямоугольника

Математика

Начерти прямоугольник со сторонами 5см и 3 см сантиметре сантиметров Найдите площ??дь этого прямоугольника

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