Начерти прямоугольник со сторонами 5см и 3 см сантиметре сантиметров Найдите площ??дь этого прямоугольника

Математика
Начерти прямоугольник со сторонами 5см и 3 см сантиметре сантиметров Найдите площ??дь этого прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*5=15площадь. ты умножаешь
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