Составить рассказ о том как можно закаляться

Гость: Гость:

Можно начать с обливания ног . Постепенно нужно уменьшать температуру воды . Нельзя сразу обливаться ледяной водой . Потом можно начать принимать контрастный душ . Воду нужно чередовать теплая- холодная . Потихоньку увеличивать "дозу" холодной воды и в конце помыться совсем холодной воде . Господи , что за хрень я несу