Составить рассказ о том как можно закаляться
Окружающий мир
Составить рассказ о том как можно закаляться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно начать с обливания ног . Постепенно нужно уменьшать температуру воды . Нельзя сразу обливаться ледяной водой . Потом можно начать принимать контрастный душ . Воду нужно чередовать теплая- холодная . Потихоньку увеличивать "дозу" холодной воды и в конце помыться совсем холодной воде . Господи , что за хрень я несу
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