ПОМОГИТЕ КАЗ.ЯЗ 1-Денгей КИТАПТЫ СЫЙЛЫККА ТАРТУ СОЗИНИН БИРНЕШЕ НУСКАСЫН ЖАЗЫНДАР P.S Извините за CapsLock
Қазақ тiлi
ПОМОГИТЕ КАЗ.ЯЗ 1-Денгей КИТАПТЫ СЫЙЛЫККА ТАРТУ СОЗИНИН БИРНЕШЕ НУСКАСЫН ЖАЗЫНДАР P.S Извините за CapsLock
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кітапты сыйға беру, кітапты сыйлау,кітапты арнау.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуйте от данных глаголов существительные и запишите слова парами.(Предлагать,предполагать,слагать,прилагать,располагать,касаться,прикоснуться)
Английский язык
Информатика
С клавиатуры задается число N не превышающее 20, определяющее количество элементов одномерного целочисленного массива. Затем вручную заполняется са...
Химия
Какой объем газа выделится (0°С, 101,3 кПа), если в реакцию вступят 48 г карбоната бария и 48 г уксусной кислоты? Желательно со всеми уравнениями