Какие факты говорят о том, что Испания в 16 веке была защитницей интересов католической церкви?

История
Какие факты говорят о том, что Испания в 16 веке была защитницей интересов католической церкви?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верховная власть носила титутул - католические короли , этот титул ввел Александр 6 , который является папой  В это время в стране строилось огромное количество соборов , например - самый знаменитый собор -Триндетский собор 
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