Почему филиппа 4 красивого прозвали король фальшивомонетчик
История
Почему филиппа 4 красивого прозвали король фальшивомонетчик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он использовал медные и дешёвые металлы а дорогоценные забирал себе и когда торговцы не стали принимать эти деньги его прозвали фальшивомонетчиком
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как составить условие задачи ?! Двое друзей собрали по 125 марок . Потом один из них подарил другому 42 марки.Сколько марок стало у каждого из др...
Математика
Самолет пролетел расстояние между городами за 2 ч со скоростью 960 км /ч. Сколько часов потребуется машине, чтобы проехать одну третью часть этого ...
Английский язык