Самолет пролетел расстояние между городами за 2 ч со скоростью 960 км /ч. Сколько часов потребуется машине, чтобы проехать одну третью часть этого расстояния со скоростью 80 км/ч?

Математика

Самолет пролетел расстояние между городами за 2 ч со скоростью 960 км /ч. Сколько часов потребуется машине, чтобы проехать одну третью часть этого расстояния со скоростью 80 км/ч?

Автор: Гость