Самолет пролетел расстояние между городами за 2 ч со скоростью 960 км /ч. Сколько часов потребуется машине, чтобы проехать одну третью часть этого расстояния со скоростью 80 км/ч?

Математика
Самолет пролетел расстояние между городами за 2 ч со скоростью 960 км /ч. Сколько часов потребуется машине, чтобы проехать одну третью часть этого расстояния со скоростью 80 км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
960*2=1920 км расстояние 1920:3=640 км треть расстояния 640:80=8 часов ответ: 8 часов
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