Самолет пролетел расстояние между городами за 2 ч со скоростью 960 км /ч. Сколько часов потребуется машине, чтобы проехать одну третью часть этого расстояния со скоростью 80 км/ч?
Математика
Самолет пролетел расстояние между городами за 2 ч со скоростью 960 км /ч. Сколько часов потребуется машине, чтобы проехать одну третью часть этого расстояния со скоростью 80 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
960*2=1920 км расстояние 1920:3=640 км треть расстояния 640:80=8 часов ответ: 8 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Cмешали 150г раствора с концентрацией 40% с 50г раствора концентрации 14%.Какова концентрация полученого нового раствора