Почему Фонфизит назвал свою комедию Недоросль

Литература
Почему Фонфизит назвал свою комедию Недоросль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Недорослем" Фонвизин называет Митрофана Простакова. А "недорослями" во времена Фонвизина называли молодых дворян, которые еще не получили свидетельства об образовании, без которого нельзя было поступить на службу.
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