Почему груша (боксерская) и груша (фрукт) омоним , ведь форма похожая?
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Почему груша (боксерская) и груша (фрукт) омоним , ведь форма похожая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что на форму не смотрят. груша(фрукт) и груша(бокс.) имеют разный смысл Например ты же не будешь есть боксерскую грушу? Или не будешь бить фрукт. Поэтому омонимы
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