Почему кости птиц пневматические?
Биология
Почему кости птиц пневматические?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы не были тяжелыми, летать то как-то надо. С полными костями не налетаешься
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