Почему крестьяне сожгли усадьбу не смотря на запрет Владимира Дубровского?В рома??е говорится, что Дубровский попросил Архипа запереть усадьбу на замок и открыть окна. Архип запер усадьбу, но не открыл окно. Почему? Это было сп...

Литература

Почему крестьяне сожгли усадьбу не смотря на запрет Владимира Дубровского?В рома??е говорится, что Дубровский попросил Архипа запереть усадьбу на замок и открыть окна. Архип запер усадьбу, но не открыл окно. Почему? Это было специально запланировано или он забыл?

Автор: Гость