Почему на Земле есть смена времён года? 5-9 класс.
Физика
Почему на Земле есть смена времён года? 5-9 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это элементарно! Причиной смены времён года является наклон земной оси.
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