Почему начало и конец алгоритма на блок-схемах обозначают овалом? Вот просто инте??есно. Мне даже сказали что выделят мне время на уроке, если я найду эту информацию... Да вот только я не нашел. Может кто знает?

Информатика

Почему начало и конец алгоритма на блок-схемах обозначают овалом? Вот просто инте??есно. Мне даже сказали что выделят мне время на уроке, если я найду эту информацию... Да вот только я не нашел. Может кто знает?

Автор: Гость