Почему начало и конец алгоритма на блок-схемах обозначают овалом? Вот просто инте??есно. Мне даже сказали что выделят мне время на уроке, если я найду эту информацию... Да вот только я не нашел. Может кто знает?

Информатика
Почему начало и конец алгоритма на блок-схемах обозначают овалом? Вот просто инте??есно. Мне даже сказали что выделят мне время на уроке, если я найду эту информацию... Да вот только я не нашел. Может кто знает?
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