Решите логарифм. Заранее спасибо.

Алгебра
Решите логарифм. Заранее спасибо.
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Гость:
Решение смотри во вложенииииииииииииии
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