1. составить программу для нахождения произведения 5 элементов массива в Паскале. 2. Составить программу для нахождения суммы 5 элементов массива в Паскале. Срочно нужно на завтра !!!!!!!

Информатика

1. составить программу для нахождения произведения 5 элементов массива в Паскале. 2. Составить программу для нахождения суммы 5 элементов массива в Паскале. Срочно нужно на завтра !!!!!!!

Автор: Гость