Составьте уравнения реакций горания следующих вещевст в кислороде а)магния;б)кал??ция;в)кремния г)водорода д)силана.Раставьте коэффициенты.
Химия
Составьте уравнения реакций горания следующих вещевст в кислороде а)магния;б)кал??ция;в)кремния г)водорода д)силана.Раставьте коэффициенты.
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