Нужно сочинение на казахском про хобби друзей с переводом . пожалуйста

Гость: Гость:

Бас менің досымның .......... ынтаның өте много нақсүйері. Ол, велосипедте теп- оқу сүйеді, қарамастан және Қазақстанның тарихының. Бірақ оның ең басты хоббиы - сол сурет сал-. .......... сурет салу бастады, қашан тағы тырбиді. Мама әкемен жиі-жиі оған алуан-алуан түстің фломастерлерін, түсті қарындаштарды және әдемі, ақ қарлы қағазды сурет сал- үшін сыйға тартты. ............. таза парақта бейнелеу ұна- что-нибудь әдемі, өсімдіктің, айуанаттардың, анда-санда адамдардың. Сол себептен ол нередко өзі ашық хаттарды маманың және әкенің жасады. Алайда, бірінші оның әлеміштері емес сақадай болды. Кое-что қисық алды, кое-что сірә алмады. Бірақ ол ылғи сурет салып келе жатты. Жұмыстар ....... оның бөлмелеріне қабырғаларда ілулі тұрады. Ол жиі өзінің мақұлықтарын балалар әлеміштің конкурстарына жібереді және жиі дипломды және жүлделерді алады. Астам ана, ол көркем мектепке деген аралаймын. Оған анда өте ұна-. Көркем мектепте ұсталықтың және шығармашылықтың осы атмосферасы патшалық құрады.Әншейін олар натюрморттарды сурет салады, анда-санда адамдардың. Теперь на русском языке У моего друга .......... очень много любимых увлечений. Он любит читать, кататься на велосипеде,и историю Казахстана. Но его самое главное хобби – это рисование. .......... начал рисовать, когда был еще маленьким. Мама с папой очень часто дарили ему фломастеры самых разных цветов, цветные карандаши и красивую, белоснежную бумагу для рисования. ............. нравилось изображать на чистом листе что-нибудь красивое, растения, животных, иногда людей. Поэтому он нередко сам делал открытки для мамы и папы. Однако, первые его рисунки были не самыми лучшими. Кое-что получалось криво, кое-что вообще не получалось. Но он всегда продолжал рисовать. Работы ....... висят на стенах в его комнаты. Он часто отправляет свои творения на конкурсы детских рисунков и часто получает дипломы и призы. Более того, он хожу в художественную школу. Ему там очень нравится. В художественной школе царит настоящая атмосфера мастерства и творчества.Обычно они рисуют натюрморты, иногда людей. Летом они все вместе ходят на пленер и рисуют природу, цветы, леса, деревья, дома. Он уверен, что сможет рисовать еще лучше, если будет стараться.