Почему обычай проводить олимпийские игры был для греков священным?
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Почему обычай проводить олимпийские игры был для греков священным?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что Олимпийские проводились в честь основных греческих богов,а там богов почитали очень сильно.Во время Олимпийских игр запрещалось начинать или вести войны.
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