Произведение двух чисел равно их среднему арифметическому,а разность этих чисел ??авна 1. найдите эти числа

Математика
Произведение двух чисел равно их среднему арифметическому,а разность этих чисел ??авна 1. найдите эти числа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X*y=(x+y)/2 x-y=1 или x=y+1 bи подставляем в первое равенство (y+1)y=(y+1+y)/2 y²+y=(2y+1)/2 2y²+2y=2y+1 2y²=1 y²=1/2 y1=1/√2  y2=-1/√2 соответственно x1=1+1/√2  x2=1-1/√2 проверим решение x1*y1=1/√2(1+1/√2)=1/√2((√2+1)/√2)=(√2+1)/2 (x1+y1)/2=(1+2/√2)/2=((√2+2)/√2)/2=(2+2√2)/2/2=(1+√2)/2 аналогично x2 y2 x1*y1=-1/√2(1-1/√2)=-1/√2((√2-1)/√2)=-(√2-1)/2 (x1+y1)/2=(1-2/√2)/2=((√2-2)/√2)/2=(2-2√2)/2/2=(1-√2)/2=-(√2-1)/2
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