Почему осколок зеркала попал именно в Кая? Сказка Снежная Королева

Литература
Почему осколок зеркала попал именно в Кая? Сказка Снежная Королева
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осколки разбитого зеркала попадали людям в глаза и тогда они начинали видеть только плохое, а если осколки попадали в сердце -оно превращалось в кусочек льда и такие люди становились злыми и безжалостными. Но были и такие, кому осколки попали на очки и была беда, когда люди их одевали. Надеюсь помогла.
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