Почему осколок зеркала попал именно в Кая? Сказка Снежная Королева

Гость: Гость:

Осколки разбитого зеркала попадали людям в глаза и тогда они начинали видеть только плохое, а если осколки попадали в сердце -оно превращалось в кусочек льда и такие люди становились злыми и безжалостными. Но были и такие, кому осколки попали на очки и была беда, когда люди их одевали. Надеюсь помогла.