Почему плоские и круглые черви являются паразитами и их признаки паразитизма
Биология
Почему плоские и круглые черви являются паразитами и их признаки паразитизма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паразиты-потому что живут за счет ресурсов организма-хозяина. Признаки паразитизма: Наличие специальных органов, обеспечивающих прикрепление в организме хозяина( крючья, присоски), редукция систем органов в связи с паразитическим образом жизни (пищеварительной, органов чувств), высокая плодовитость.
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