Почему плоские и круглые черви являются паразитами и их признаки паразитизма

Гость: Гость:

Паразиты-потому что живут за счет ресурсов организма-хозяина. Признаки паразитизма: Наличие специальных органов, обеспечивающих прикрепление в организме хозяина( крючья, присоски), редукция систем органов в связи с паразитическим образом жизни (пищеварительной, органов чувств), высокая плодовитость.