Почему польша вошел социалистический лагерь?

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Для руководства СССР ситуация в странах Центральной Европы имела, кроме чисто идеологической, свою геополитическую цену. Угроза военного конфликта в Европе воспринималась как вполне реальная, и особые опасения вызывала Западная Германия. С 1955 г. , со времени включения Федеративной республики Германии в НАТО, эти опасения усилились. Ответным шагом СССР стало создание в том же 1955 г. Варшавского договора, куда вошли СССР, ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния и Албания. Это соглашение создавало законные основания для пребываения советских войск на территории этих государств. Вряд ли Хрущев мог представить, что такое, казалось, внутреннее дело СССР, как осуждение ошибок Сталина, репрессий недавнего прошлого станет детонатором для антикоммунистических выступлений в ряде стран Центральной Европы. Брожение в странах "социалистического лагеря" началось практически сразу после смерти Сталина. Переоценки прошлого в Москве - "разоблачение" Берии, отставка Маленкова с поста председателя Совета Министров СССР - становились прецедентом для правящих элит в Восточной и Центральной Европе. Их интересы не были однородны, в руководстве этих стран существовали различные группы, соперничавшие в борьбе за власть и влияние, не брезговавшие в этом соперничестве "разыгрывать русскую карту", искать помощи и поддержки в ЦК КПСС, обвинять своих противников в политических ошибках и проступках. За обращениями к "пролетарскому интернационализму", "братской интернациональной помощью", в том числе и военной, могли скрываться вполне конкретные задачи борьбы за власть или ее сохранение.