ПОЧЕМУ права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого чел??века
Обществознание
ПОЧЕМУ права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого чел??века
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому сто каждый человек имеет личное пространство, он также имеет права на неприкосновенность, на свободу слова, совести и пр. Каждый человек не имеет права вмешиваться в права другого человека без его разрешения.
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