Почему при князе Иване Колите река называлась красной?
Литература
Почему при князе Иване Колите река называлась красной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как во время войны было пролито много крови.
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