Почему при князе Иване Колите река называлась красной?

Литература
Почему при князе Иване Колите река называлась красной?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как во время войны было пролито много крови.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Измерь площадь каждой фигуры в квадратных миллиметрах (площадь одной клетки составляет 1кв.см решите плиз вот фотка если нада
Ответить
Английский язык
what else did we learn about bikes from the text?
Ответить
Математика
Упростите выражение,задание 5.где дробь.
Ответить
Химия
Установите соответствие между реагентами и продуктами реакций А) CH3COOH + Cu(OH)2 Б) CH3COOH + Mg В) CH3COOH + Ca(OH)2 Г)CH3COOH + MgO ...
Ответить
Математика
Напишите выражение, для вычисления значения которого была выполнена следующая последовательность действий 8*6=48, 5*9=45, 48-45=3
Ответить