Почему Пугачев трижды спасает Гринева от смерти? Вспомните эти эпизоды.Капитанск??я дочка

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Уже первая встреча Гринева с Пугачевым стала для первого судьбоносной. Простой мужик, оказавшийся в последствии Пугачевым, вывел Петрушу Гринева из бурана. С первых минут общения барина и вожатого социальные условности были нарушены - в мужике дворянин увидел брата. В знак благодарности Гринев подарил мужику тулуп. Но дело совсем не в тулупе. Тут больше жалость, милосердие и уважение к человеку, к его достоинству. Вторая значимая встреча героев произошла в Белогорской крепости, уже захваченной Пугачевым. Самозванец отпустил Гринева, несмотря на то, что он отказался ему служить. В словах Петра прозвучала честность и твердость: "Я присягал государыне императрице: тебе служить не могу…. Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя – пойду, делать нечего". Третья встреча- Пугачев,выслушав жалобу Гринева на Швабрина,который принуждал Машу выйти за него, спасает любовь Гринева.И хотя взбешенный Швабрин раскрывает перед Пугачевым обман, тот полон великодушия: «Казнить, так казнить, жаловать, так жаловать: таков мой обычай». Гринев и Пугачев расстаются «дружески». Вывод: Пугачев был поражен подлинной искренностью Гринева. В знак уважения он помиловал Гринева и даровал свободу.