Почему Пушкин назвал Павла 1 романтическим императором?

Гость: Гость:

Из-за его стремление видеть вокруг себя признаки и предзнаменования высочайшей судьбы. Он старательно строил образ отверженного принца, нелюбимого сына, чуть ли не изгоя среди властителей. Он видел призраков, или по крайней мере утверждал это. Павел интересовался эзотерикой и даже добился для себя звания магистра Мальтийского ордена. Сам Павел считал, что он идеал рыцарства, возможно последний настоящий рыцарь среди властителей. И еще, во время путешествия по Европе, еще в бытность наследником, из-за его приезда в Вене была отменена премьера "Гамлета", чем не знак судьбы!