В состав зубной пасты входит карбонат кальция, получаемый пропусканием углекислого газа через известковую воду (раствор гидроксида кальция). Сколько граммов оксида кальция нужно растворить в воде, чтобы получить из образовавш...

Химия

В состав зубной пасты входит карбонат кальция, получаемый пропусканием углекислого газа через известковую воду (раствор гидроксида кальция). Сколько граммов оксида кальция нужно растворить в воде, чтобы получить из образовавшегося в растворе гидроксида кальция можно было получить 200г карбоната кальция?

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