В состав зубной пасты входит карбонат кальция, получаемый пропусканием углекислого газа через известковую воду (раствор гидроксида кальция). Сколько граммов оксида кальция нужно растворить в воде, чтобы получить из образовавш...
Химия
В состав зубной пасты входит карбонат кальция, получаемый пропусканием углекислого газа через известковую воду (раствор гидроксида кальция). Сколько граммов оксида кальция нужно растворить в воде, чтобы получить из образовавшегося в растворе гидроксида кальция можно было получить 200г карбоната кальция?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнения реакции CaO + H2O= Ca(OH)2 Ca(OH)2+ CO2 = CaCO3+H2O Для начала найдём n(ню) CaCO3 n=m/M(молярную)= 200/100=2 моль По уравнению реакции nCaCO3=nCa(OH)2=2моль А nCa(OH)2=nCaO=2моль Зная nCaO, найдём его массу по формуле m= n*M получается mCaO= 2*56=112г
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