Помогите решить пожалуйста первое очень нужно

Гость: Гость:

Мы рисуем числовую прямую, ставим на ней 3 точки: 4, -7, 2. вверху как обычно "+,-,+" и т.д. Точка 4 включена, -7 и 2 не включена и выколота. Ну и заштриховываем то, что у нас с плюсиком, т.е. больше нуля. Ответ: х∈(-7;2)∪[4;+∞)