Лексическое значение слова Экспонат

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Лексическое значение слова Экспонат
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экспонат – предмет, выставленный на выставке, в музее.
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