Лексическое значение слова Экспонат
Русский язык
Лексическое значение слова Экспонат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экспонат – предмет, выставленный на выставке, в музее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
В состав зубной пасты входит карбонат кальция, получаемый пропусканием углекислого газа через известковую воду (раствор гидроксида кальция). Ско...
Українська мова
Чи потрiбна кома перед ЯК? Вiдповідь аргументуйте. ( а)Ім'я Івана Сiрка як ватажка б??ло оточене ореолом нездоланностi. б) Усе життя Іван Сiрко...