Почему реформация это ревалюция

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Реформа́ция (от лат. reformatio — преобразование) — общественное движение в Западной и Центральной Европе в XVI веке, направленное против католической церкви. Начало Реформации положило выступление в 1517 в Германии Мартина Лютера. Идеологи Реформации выдвинули тезисы, которыми фактически отрицалась необходимость католической церкви с ее иерархией и духовенства вообще. Отвергалось католическое Священное предание, отрицались права церкви на земельные богатства и др. Революция (от позднелат. revolutio — поворот, переворот, превращение, обращение) — глобальное качественное изменение в развитии природы, общества или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием. Первоначально термин revolution употреблялся в астрологии и алхимии. В научный язык вошел из названия книги Николая Коперника «О вращениях небесных сфер» (1543). Различают революции в природе (например, геологическая революция) , в развитии общества, в том числе экономическом (неолитическая революция, научно-техническая революция, промышленная революция, культурная революция, «зелёная революция» , сексуальная революция, демографическая революция, «революция растущих потребностей» ) и политическом (социальная революция, политическая революция) , в науке (революции в физике, философии, космологии, биологии, медицине) . А дальше думаю сам поймешь.)