Почему Ромео и Джульетту относят к вечным образам

Литература
Почему Ромео и Джульетту относят к вечным образам
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Гость:
Тому що ти даун     лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооххххххххххххххххххххххххххх
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