Приведите виды инерции а) в быту б) в технике в) в спорте

Гость: Гость:

А) в быту: толкнули дверь она захлопнулась по инерции, бумажный самолёт летит по инерции б)в технике: пуля летит по инерции, пассажир стоящий в автобусе падает по инерции в)в спорте: удар по мячу по инерции, прыжки в длину по инерции, удар клюшкой по шайбе по инерции