Приведите виды инерции а) в быту б) в технике в) в спорте
Физика
Приведите виды инерции а) в быту б) в технике в) в спорте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) в быту: толкнули дверь она захлопнулась по инерции, бумажный самолёт летит по инерции б)в технике: пуля летит по инерции, пассажир стоящий в автобусе падает по инерции в)в спорте: удар по мячу по инерции, прыжки в длину по инерции, удар клюшкой по шайбе по инерции
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