Асель села в седьмой вагон, считая сначала поезда, а марина села в седьмой вагон, с??итая с конца поезда. Девочки оказались в одном вагоне. Сколько вагонов в поезде? решить с помощью уравнения.

Математика
Асель села в седьмой вагон, считая сначала поезда, а марина села в седьмой вагон, с??итая с конца поезда. Девочки оказались в одном вагоне. Сколько вагонов в поезде? решить с помощью уравнения.
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Наладил пор т влвшвшг
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