Асель села в седьмой вагон, считая сначала поезда, а марина села в седьмой вагон, с??итая с конца поезда. Девочки оказались в одном вагоне. Сколько вагонов в поезде? решить с помощью уравнения.

Математика

Асель села в седьмой вагон, считая сначала поезда, а марина села в седьмой вагон, с??итая с конца поезда. Девочки оказались в одном вагоне. Сколько вагонов в поезде? решить с помощью уравнения.

Автор: Гость