Люди кто в 5 классе?????И есть контурные карты по географии(ЖЕЛТОГО ЦВЕТА)???Пж !СРОЧН??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ НА СТРАНИЦЕ 2-3 НУЖНО СДЕЛАТЬ,ПЖ РЕБЯТ.ОЧ НАДО

Математика
Люди кто в 5 классе?????И есть контурные карты по географии(ЖЕЛТОГО ЦВЕТА)???Пж !СРОЧН??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ НА СТРАНИЦЕ 2-3 НУЖНО СДЕЛАТЬ,ПЖ РЕБЯТ.ОЧ НАДО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня так) Я не знаю как у тебя а у меня страница 2-3 нужно раскрасить  и нарисовать стрелки)
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