Помогите пожалуйста морфологический разбор слова синица
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Помогите пожалуйста морфологический разбор слова синица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: СИНИЦАЧасть речи: Имя существительноеГрамматика: Именительный падеж, единственное число, женский род, одушевлённое
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