Помогите пожалуйста :Поставь скобки так, чтобы равенства стали верными. 140-80:4*5=75 140-80:4*5=600 140-80:4*5=136 8*30-30:3*5=238 8*3-30:30*5=0 8*30-30:3*5=350
Математика
Помогите пожалуйста :Поставь скобки так, чтобы равенства стали верными. 140-80:4*5=75 140-80:4*5=600 140-80:4*5=136 8*30-30:3*5=238 8*3-30:30*5=0 8*30-30:3*5=350
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(140-80):4×5=75 (140(80:4))×5=600 140-80:(4×5)=136 (8×30)-(30:3*5)=238 8*3-(30:30*5)=0 (8*30-30):3*5=350
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