Помогите пожалуйста :Поставь скобки так, чтобы равенства стали верными. 140-80:4*5=75 140-80:4*5=600 140-80:4*5=136 8*30-30:3*5=238 8*3-30:30*5=0 8*30-30:3*5=350

Математика

Помогите пожалуйста :Поставь скобки так, чтобы равенства стали верными. 140-80:4*5=75 140-80:4*5=600 140-80:4*5=136 8*30-30:3*5=238 8*3-30:30*5=0 8*30-30:3*5=350

Автор: Гость