Почему слой краски на грязной поверхности изделия будет менее прочен,чем на чистой?
Физика
Почему слой краски на грязной поверхности изделия будет менее прочен,чем на чистой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что грязь препятствует
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