Сколько слогов в слове Оли

Русский язык
Сколько слогов в слове Оли
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Автор: Гость
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Гость:
Сколько гласных букв в слове, столько и слогов. 2 слога
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