Почему США поделили на штаты

Гость: Гость:

Для того,что территория огромна.Одни занимаются одним,другие другим.У этих лесная промышленность,у других сельское хозяйство.У одних такие традиции,у других другие.К тому же легче управлять государством,состоящим из частей.А не пытаться огромной территорией одному,чтобы всех объединить и все были довольны.