ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ воздушная оболочка земли?
Физика
ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ воздушная оболочка земли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтоб холод из космоса не допускал к земле
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