Почему свинья так и не поняла в чем её упрегают
Литература
Почему свинья так и не поняла в чем её упрегают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Невежественный человек ( в сравнении со свиньёй) ,в заблуждении слеп .И для того,чтобы понять ,нужно приложить усилия и пересилить себя,посмотрев в верх ( в сравнении с образованием )
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