Почему свинья так и не поняла в чем её упрегают

Литература
Почему свинья так и не поняла в чем её упрегают
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Невежественный человек ( в сравнении со свиньёй) ,в заблуждении слеп .И для того,чтобы понять ,нужно приложить усилия и пересилить себя,посмотрев в верх ( в сравнении с образованием )   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите решить задачу по химии, хотя бы начало.
Ответить
Қазақ тiлi
Сочинение куз айлары. Привет всем! Мне нужно сочинение на тему куз айлары, подска??ите чтонибуть пожалуйста;) Спасибо!
Ответить
Английский язык
Помогите с заданием по английскому. _____________________ само задание во вложениях
Ответить
Окружающий мир
Как заинтересоваться сложным предметом? 1.)...... 2.)...... ...
Ответить
Математика
Реши уравнение х-128+100х=74
Ответить