Почему у людей на руках и на ногох растут пальцы

Биология
Почему у людей на руках и на ногох растут пальцы
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Автор: Гость
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Гость:
Потому что такая экология)
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