Почему у лотоса и кувшинки большие плавучие листья?

Биология
Почему у лотоса и кувшинки большие плавучие листья?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растения с плавающими листьями, имеющие корневую систему, — гречиха земноводная, кувшинки и т. д. берут питательные вещества из почвы; свободноплавающие, например ряска, поглощают питательные вещества из воды свободными корешками. Необходимый для обмена веществ углекислый газ поглощается из воздуха с помощью устьиц, расположенных на верхней стороне плавающих листьев.
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