Сходство и различия "Капитанской дочки" и " История Пугачевского бунта " ПУШКИН
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Сходство и различия "Капитанской дочки" и " История Пугачевского бунта " ПУШКИН
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Отличие между произведениями «История Пугачевского бунта» и «Капитанская дочка» А. С. Пушкина Если сопоставлять «Историю Пугачевского бунта» и «Капитанскую дочку» , то несложно заметить существенную разницу, которая определяется разной целью автора. В «Истории Пугачевского бунта» описание напоминает исторический очерк, похожий на документальные записи. Много точных дат, названий географических мест. Детали, которые приводятся в тексте, имеют поясняющий характер, цель их использования — дать наиболее точную и четкую картину происходящего. В «Капитанской дочке» очень сильно отражена позиция автора, чего полностью лишено повествование в первом случае. Авторская позиция проявляется в эпиграфах, которые сопровождают каждую главу. Также она проявляется через образ рассказчика, который по художественному замыслу является очевидцем событий. Это позволяет автору добиться иллюзии достоверности происходящего, читатель верит простому и безыскусному рассказу героя-рассказчика. Мы как бы переносимся в то время, тоже превращаемся в очевидцев событий. Кроме того, в «Капитанской дочке» много второстепенных героев, создающих фон основному повествованию. С помощью этих героев А. С. Пушкин предлагает читателю поразмыслить на самые высокие темы (честь, долг) . Образ Пугачева в «Капитанской дочке» глубже. Автор показывает трагизм его положения: он разбойник, но и заложник своего положения (особенно ярко это видно в тот момент, когда он говорит Гриневу о том, что товарищи его воры и продадут его в любой момент) . Очень важны реплики рассказчика, в которых также явно проявляется позиция автора, например, Гринев говорит о том, что русский бунт бывает бессмысленный и беспощадный и не дай бог бы видеть его никому. В «Капитанской дочке» есть очень поэтичные вставные элементы, например, сказка об орле и вороне, рассказанная Пугачеву старой калмычкой. Они придают повести поэтичность, глубину, философскую направленность. Эта разница определяется тем, что «Капитанская дочка» — это художественное произведение, задачей которого было показать историческое события через художественные образы, созданные гениальным автором.
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