Сходство и различия "Капитанской дочки" и " История Пугачевского бунта " ПУШКИН

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Отличие между произведениями «История Пугачевского бунта» и «Ка­питанская дочка» А. С. Пушкина Если сопоставлять «Историю Пугачевского бунта» и «Ка­питанскую дочку» , то несложно заметить существенную разни­цу, которая определяется разной целью автора. В «Истории Пугачевского бунта» описание напоминает ис­торический очерк, похожий на документальные записи. Много точных дат, названий географических мест. Детали, которые приводятся в тексте, имеют поясняющий характер, цель их ис­пользования — дать наиболее точную и четкую картину проис­ходящего. В «Капитанской дочке» очень сильно отражена позиция ав­тора, чего полностью лишено повествование в первом случае. Авторская позиция проявляется в эпиграфах, которые сопро­вождают каждую главу. Также она проявляется через образ рас­сказчика, который по художественному замыслу является оче­видцем событий. Это позволяет автору добиться иллюзии достоверности про­исходящего, читатель верит простому и безыскусному рассказу героя-рассказчика. Мы как бы переносимся в то время, тоже превращаемся в очевидцев событий. Кроме того, в «Капитанской дочке» много второстепенных героев, создающих фон основному повествованию. С помощью этих героев А. С. Пушкин предлагает читателю поразмыслить на самые высокие темы (честь, долг) . Образ Пугачева в «Капитанской дочке» глубже. Автор пока­зывает трагизм его положения: он разбойник, но и заложник своего положения (особенно ярко это видно в тот момент, ког­да он говорит Гриневу о том, что товарищи его воры и продадут его в любой момент) . Очень важны реплики рассказчика, в ко­торых также явно проявляется позиция автора, например, Гри­нев говорит о том, что русский бунт бывает бессмысленный и беспощадный и не дай бог бы видеть его никому. В «Капитанской дочке» есть очень поэтичные вставные эле­менты, например, сказка об орле и вороне, рассказанная Пуга­чеву старой калмычкой. Они придают повести поэтичность, глубину, философскую направленность. Эта разница определяется тем, что «Капитанская дочка» — это художественное произведение, задачей которого было по­казать историческое события через художественные образы, созданные гениальным автором.